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В Самаре расследуют избиение подростком девочки

В Самаре завели уголовное дело после избиения девочки.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 14 апреля, в социальных сетях распространилась информация об избиении девочки-подростка группой парней в Самаре в конце марта. Сейчас ведется расследование.

— Подозреваемый находится в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Подростку избрали меру пресечения в виде обязательства о явке, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Конфликт произошел еще 25 марта 2024 года. На следующий день, 26 марта, органы дознания завели уголовное дело. Парня могут обвинить в умышленном причинении легкого вреда здоровью с помощью предмета, используемого в качестве оружия.

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по факту причинения телесных повреждений девочке-подростку. В настоящий момент по делу о причинении девочке телесных повреждений проводят следственные действия.

В рамках них уже назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить степень тяжести вреда здоровью. Ход расследования контролирует прокуратура Советского района Самары.