В Херсоне прозвучали взрывы

Российские войска отошли из Херсона на левый берег Днепра в ноябре 2022 года. «Мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно», — заявил Сергей Суровикин, занимавший тогда пост командующего группировкой российских войск.