В центре Хабаровска горел четырнадцатиэтажный многоквартирный дом

Сегодня в центре Хабаровска по улице Запарина, 87 произошел пожар в четырнадцатиэтажном многоквартирном доме. Возгорание произошло в квартире на одиннадцатом этаже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Сообщение о ЧП поступило на центральный пульт пожарно-спасательной службы В 14.50. На место по повышенному рангу были направлены силы и средства МЧС России. К тушению привлекалось 6 единиц техники и 21 человек личного состава. — Для эвакуации людей, в связи с сильной задымленностью с верхних этажей, были сформированы звенья газодымозащитной службы. Десять человек, в том числе два ребёнка, смогли покинуть помещения самостоятельно. Ещё пятерым потребовалась помощь огнеборцев. Их вывели на свежий воздух в индивидуальных спасательных капюшонах, — сообщили в краевом МЧС. Остановить распространение огня пожарным удалось в 15:28 через пять минут было ликвидировано открытое горение. О полной ликвидации руководитель тушения пожара доложил в 15:54.



Пострадавших в происшествии нет. Общая площадь возгорания составила 10 кв.м. Горели домашние вещи.



По факту возгорания сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России будет проведена проверка по установлению обстоятельств и причин произошедшего.