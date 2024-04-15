Полицейские нагрянули на мебельную фабрику в Челябинске, задержаны 9 нелегальных мигрантов

«Рейдовое мероприятие прошло на территории фабрики по производству мебели в Ленинском районе. На предмет законного нахождения на территории РФ и осуществления трудовой деятельности проверено 40 иностранных граждан», — рассказал начальник ОВМ ОП «Ленинский» Александр Долгих.