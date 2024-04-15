Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские нагрянули на мебельную фабрику в Челябинске, задержаны 9 нелегальных мигрантов

Приняты решения о принудительном выдворении за пределы страны двух мигрантов.

Полицейские нагрянули на мебельную фабрику в Челябинске — задержаны девять нелегальных мигрантов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В рейде приняли участие сотрудники отдела по вопросам миграции Отдела полиции «Ленинский», силовую поддержку им оказывали бойцы ОМОН Росгвардии по Челябинской области.

«Рейдовое мероприятие прошло на территории фабрики по производству мебели в Ленинском районе. На предмет законного нахождения на территории РФ и осуществления трудовой деятельности проверено 40 иностранных граждан», — рассказал начальник ОВМ ОП «Ленинский» Александр Долгих.

В районное подразделение МВД доставлены девять иностранцев, в отношении шестерых составлены протоколы, предусмотренные главой 18 КоАП РФ.

Приняты решения о принудительном выдворении за пределы страны двух мигрантов.

Напомним, челябинские полицейские проводят массированные проверки в гостиницах, общежитиях, хостелах, а также местах осуществления трудовой деятельности иностранцами — на строительных объектах, рынках.