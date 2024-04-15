На омской трассе машина с четырьмя людьми в салоне улетела в кювет: один погиб

Ранее мы сообщали, что во время проверок омская межрайонная природоохранная прокуратура выявила 10 организаций, которые осуществляли выбросы загрязняющих веществ в воздух без разрешительных документов. Суммарный объём выбросов превысил 20 тонн в год.