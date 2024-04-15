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На омской трассе машина с четырьмя людьми в салоне улетела в кювет: один погиб

Авария произошла на автодороге до Тары.

Источник: УМВД по Омской области

Утром 15 апреля в Большереченском районе произошла смертельная авария. Сообщение о ДТП, которое случилось в районе 224-го километра автодороги Омск — Тара, поступило в 6:30.

В пресс-службы УМВД по Омской области рассказали, что 43-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.

На месте происшествия скончался один из пассажиров иномарки — 30-летний мужчина. Ещё троих мужчин — 35, 38 и 40 лет — доставили в больницу.

Ранее мы сообщали, что во время проверок омская межрайонная природоохранная прокуратура выявила 10 организаций, которые осуществляли выбросы загрязняющих веществ в воздух без разрешительных документов. Суммарный объём выбросов превысил 20 тонн в год.