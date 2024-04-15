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Стало известно о ликвидации женщины-снайпера ВСУ на донецком направлении

Украинский снайпер Екатерина Шинкаренко с позывным Виски была ликвидирована на донецком направлении, близ населенного пункта Северск. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

Виски служила в 53-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) и была награждена орденом «За мужество» третьей степени, «Золотым крестом» и «Крестом доблести».

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая поддержала идею советницы по гендерным вопросам командующего Сухопутными силами ВСУ Оксаны Григорьевой о мобилизации женщин на Украине по примеру Израиля.

Татаринов также сообщал о гибели начальника украинского пограничного отряда города Конотоп в Сумской области Александра Ярошенко, готовившего атаки на Белгородскую область.