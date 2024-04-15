Жителя Иркутской области приговорили к 19 годам лишения свободы за убийство коллеги

Установлено, что в августе 2023 года мужчина, узнав, что коллега взял в банке кредит, решил завладеть этими деньгами. Обвиняемый приехал на автомобиле к дому потерпевшего, дождался его на улице и нанес несколько ножевых ранений, от которых молодой человек скончался на месте. Затем злоумышленник вывез тело в лес в район поселка Биликтуй и закопал его.