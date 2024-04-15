Жителя Иркутской области приговорили к 19 годам лишения свободы за убийство коллеги

Суд приговорил к 19 годам лишения свободы 26-летнего жителя Усолья-Сибирского за убийство коллеги. Установлено, что оба мужчины работали операторами цеха на свинокомплексе. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры и следственного комитета России по Иркутской области.
Установлено, что в августе 2023 года мужчина, узнав, что коллега взял в банке кредит, решил завладеть этими деньгами. Обвиняемый приехал на автомобиле к дому потерпевшего, дождался его на улице и нанес несколько ножевых ранений, от которых молодой человек скончался на месте. Затем злоумышленник вывез тело в лес в район поселка Биликтуй и закопал его.
Используя сотовый телефон потерпевшего, обвиняемый оформил на его имя кредит на сумму более 1,3 млн рублей. После этого злоумышленник проник в квартиру убитого и похитил его банковскую карту. В дальнейшем мужчина обналичил и потратил кредитные деньги.
Родственники написали заявление о пропаже потерпевшего. При взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска и СОБР подозреваемый был задержан. Тело потерпевшего обнаружено в ходе проведения проверки показаний на месте.
С учетом мнения прокурора суд приговорил подсудимого к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.