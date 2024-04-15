«Держись, Тимоша, дома дочка и жена ждут»: что известно о единственном российском моряке на захваченном Ираном судне

К иранским военным в плен попал бывший житель Приморья Тимофей Колчанов. Захват произошел 13 числа в Ормузском проливе на MSC ARIES, на следующий день в сети опубликовали соответствующее видео. Его снимали моряки. Последний раз судно сообщало о своем местоположении вечером 12 апреля. Тимофей — единственный россиянин на борту, с ним его 24 товарища из разных стран, большая часть из Индии.

Выйти на связь с мужчиной не так просто, освобождения любимого супруга ждет Мария Колчанова. Женщине известно не так много, но ее заверили, с мужем все хорошо, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

О захвате судна она узнала от крюинговой компании, которая и направила Тимофея в данный рейс. Там женщину заверили, что весь состав экипажа продолжает обеспечивать работу судна, сообщает 72.RU по итогам беседы с Марией. Люди в ожидании переговоров.

Пара вместе уже около 12 лет. Супруги познакомилась во Владивостоке, там же будущий мореплаватель окончил Военно-морскую академию. По словам Марии, муж почти 15 лет отдал любимой работе, но такие события произошли с ним впервые за его немаленькую карьеру. У семьи есть дочка, малышка появилась уже в Тюмени. Куда в свое время и переехали влюбленные. Близкие Тимофея все равно переживают, несмотря на хорошие вести, и ждут его домой.

О произошедшем на борту министр иностранных дел Израиля заявил, что это нельзя назвать ничем иным, как «пиратской операцией преступного режима». Как долго моряки пробудут на судне, и когда их смогут отпустить домой — пока неизвестно. Редакция также ждет официальный комментарий о произошедшем от пресс-службы МИД. Мария же сейчас ограничила поступление сообщений в ее соцсети, женщину можно понять, лишний раз тревожиться и проживать свои чувства с журналистом на том конце трубки ей не хочется. Мы направили заявку на интервью и побеседуем с супругой моряка, только если она сама того захочет.