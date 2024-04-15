«Держись, Тимоша, дома дочка и жена ждут»: что известно о единственном российском моряке на захваченном Ираном судне

К иранским военным в плен попал бывший житель Приморья Тимофей Колчанов. Захват произошел 13 числа в Ормузском проливе на MSC ARIES, на следующий день в сети опубликовали соответствующее видео. Его снимали моряки. Последний раз судно сообщало о своем местоположении вечером 12 апреля. Тимофей — единственный россиянин на борту, с ним его 24 товарища из разных стран, большая часть из Индии.
Выйти на связь с мужчиной не так просто, освобождения любимого супруга ждет Мария Колчанова. Женщине известно не так много, но ее заверили, с мужем все хорошо, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
О захвате судна она узнала от крюинговой компании, которая и направила Тимофея в данный рейс. Там женщину заверили, что весь состав экипажа продолжает обеспечивать работу судна, сообщает 72.RU по итогам беседы с Марией. Люди в ожидании переговоров.
Семью поддерживают, как приморцы, так и жители Тюмени.
«Держись Тимофей! Желаем тебе, твоим родным и близким не падать духом! Крепкого здоровья, веры, терпения, силы пережить эту непростую ситуацию! Все будет хорошо! Мы все с вами!», — пишут неравнодушные люди.
Мария обратилась в МИД и получила ответ, что ведомство уже направило соответствующие запросы Ирану. Женщина полагает, что ее муж попал в беду на фоне конфликта между странами:
«Видимо, ждут договоренности с владельцем судна и иранской стороной. Корабль принадлежит компании Zodiac Maritime израильского миллиардера Эяля Офера. Возможно, все это происходит из-за конфликта между Ираном и Израилем», — сказала супруга моряка представителям СМИ, — судно угнали в Иран. Там они стоят больше суток.
Отметим, по информации иранского агентства IRNA операцию провели специалисты спецподразделения «Сепах» военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение вооруженных сил Ирана).
Посольство России в Тегеране сделало официальное заявление в своем Telegram-канале.
«Посольство находится в постоянном контакте с местными властями, чтобы выяснить все детали, касающиеся нахождения на борту судна жителя РФ Тимофея Колчанова. Готовы оказать необходимое консульское содействие. Поддерживаем связь с родственниками моряка», — говорится в сообщении.