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«Держись, Тимоша, дома дочка и жена ждут»: что известно о единственном российском моряке на захваченном Ираном судне

На захваченном Ираном судне находится моряк из Приморья, дома его ждет семья.

Источник: MarineTraffic

К иранским военным в плен попал бывший житель Приморья Тимофей Колчанов. Захват произошел 13 числа в Ормузском проливе на MSC ARIES, на следующий день в сети опубликовали соответствующее видео. Его снимали моряки. Последний раз судно сообщало о своем местоположении вечером 12 апреля. Тимофей — единственный россиянин на борту, с ним его 24 товарища из разных стран, большая часть из Индии.

Выйти на связь с мужчиной не так просто, освобождения любимого супруга ждет Мария Колчанова. Женщине известно не так много, но ее заверили, с мужем все хорошо, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

О захвате судна она узнала от крюинговой компании, которая и направила Тимофея в данный рейс. Там женщину заверили, что весь состав экипажа продолжает обеспечивать работу судна, сообщает 72.RU по итогам беседы с Марией. Люди в ожидании переговоров.

Пара вместе уже около 12 лет. Супруги познакомилась во Владивостоке, там же будущий мореплаватель окончил Военно-морскую академию. По словам Марии, муж почти 15 лет отдал любимой работе, но такие события произошли с ним впервые за его немаленькую карьеру. У семьи есть дочка, малышка появилась уже в Тюмени. Куда в свое время и переехали влюбленные. Близкие Тимофея все равно переживают, несмотря на хорошие вести, и ждут его домой.

Семью поддерживают, как приморцы, так и жители Тюмени.

«Держись Тимофей! Желаем тебе, твоим родным и близким не падать духом! Крепкого здоровья, веры, терпения, силы пережить эту непростую ситуацию! Все будет хорошо! Мы все с вами!», — пишут неравнодушные люди.

Мария обратилась в МИД и получила ответ, что ведомство уже направило соответствующие запросы Ирану. Женщина полагает, что ее муж попал в беду на фоне конфликта между странами:

«Видимо, ждут договоренности с владельцем судна и иранской стороной. Корабль принадлежит компании Zodiac Maritime израильского миллиардера Эяля Офера. Возможно, все это происходит из-за конфликта между Ираном и Израилем», — сказала супруга моряка представителям СМИ, — судно угнали в Иран. Там они стоят больше суток.

Отметим, по информации иранского агентства IRNA операцию провели специалисты спецподразделения «Сепах» военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение вооруженных сил Ирана).

О произошедшем на борту министр иностранных дел Израиля заявил, что это нельзя назвать ничем иным, как «пиратской операцией преступного режима». Как долго моряки пробудут на судне, и когда их смогут отпустить домой — пока неизвестно. Редакция также ждет официальный комментарий о произошедшем от пресс-службы МИД. Мария же сейчас ограничила поступление сообщений в ее соцсети, женщину можно понять, лишний раз тревожиться и проживать свои чувства с журналистом на том конце трубки ей не хочется. Мы направили заявку на интервью и побеседуем с супругой моряка, только если она сама того захочет.

Посольство России в Тегеране сделало официальное заявление в своем Telegram-канале.

«Посольство находится в постоянном контакте с местными властями, чтобы выяснить все детали, касающиеся нахождения на борту судна жителя РФ Тимофея Колчанова. Готовы оказать необходимое консульское содействие. Поддерживаем связь с родственниками моряка», — говорится в сообщении.