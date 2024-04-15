Роспотребнадзор предупредил нижегородцев о риске инфекций из-за паводка

К примеру, в период половодья жители региона, употребляя воду, могут подхватить острые кишечные инфекции или лептоспироз. В связи с этим Роспотребнадзор проводит еженедельный контроль, отбирая пробы воды и оценивая ее качество. На подтопленных объектах водоснабжения отбор производится ежедневно.