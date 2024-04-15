Роспотребнадзор предупредил нижегородцев о риске инфекций из-за паводка

В период паводка увеличивается риск заражения различными инфекциями. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Нижегородской области.
К примеру, в период половодья жители региона, употребляя воду, могут подхватить острые кишечные инфекции или лептоспироз. В связи с этим Роспотребнадзор проводит еженедельный контроль, отбирая пробы воды и оценивая ее качество. На подтопленных объектах водоснабжения отбор производится ежедневно.
Нижегородцам не рекомендуется употреблять сырую воду. Предпочтение стоит отдать кипяченой или бутылированной.
Также в этот период возможно заражении человека сальмонеллезом при употреблении зараженных продуктов или туляремией — из-за контакта с грызунами. Жителям региона стоит внимательнее относится к своему здоровью.
Напомним, что по информации на 12 апреля, в Нижегородской области было подтоплено 11 низководных мостов, 6 участков автомобильных дорог и 77 приусадебных участков.