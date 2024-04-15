В центре Иркутска на школьницу напала стая собак

Инцидент произошел в парке «Иерусалимская гора» в Иркутске. Школьница в это время гуляла с бабушкой. Внезапно на них напала стая из пяти собак. Один из псов прокусил подростку ногу. Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Школьнице поставили уколы от бешенства. Также ей предстоит пройти длительный реабилитационный период. Кроме того, девочка теперь боится собак, передает Newslab.ru.
Сразу после оказания медпомощи школьница и ее бабушка вернулись в Красноярск к своей семье. Мать девочки обратилась в полицию. Сейчас они проводят проверку по факту случившегося.
Напомним, что детский омбудсмен Иркутской области остро высказалась о мерах в отношении бродячих собак. По словам Татьяны Афанасьевой, чипирование, стерилизация и вакцинация не снижают агрессию у животного.