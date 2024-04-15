В центре Иркутска на школьницу напала стая собак

Инцидент произошел в парке «Иерусалимская гора» в Иркутске. Школьница в это время гуляла с бабушкой. Внезапно на них напала стая из пяти собак. Один из псов прокусил подростку ногу. Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.