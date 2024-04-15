ДТП с участием троллейбуса и пяти автомобилей произошло в центре Иркутска

Массовое ДТП с участием троллейбуса произошло на улице Ленина в Иркутске. Предварительно известно, что общественный транспорт столкнулся с пятью автомобилями. Информацию об этом корреспонденту КП-Иркутск подтвердили в Госавтоинспекции города.