ДТП с участием троллейбуса и пяти автомобилей произошло в центре Иркутска

Массовое ДТП с участием троллейбуса произошло на улице Ленина в Иркутске. Предварительно известно, что общественный транспорт столкнулся с пятью автомобилями. Информацию об этом корреспонденту КП-Иркутск подтвердили в Госавтоинспекции города.
— Обошлось без пострадавших, — говорят в ГИБДД.
В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как машины вместе с троллейбусом создали некое подобие «паровозика». Очевидцы сообщают, что у троллейбуса отказали тормоза. Однако выяснить окончательную причину массового ДТП предстоит автоинспекторам.
Судя по сервису 2ГИС, следом за аварией уже сформировался затор, который тянется от улицы Седова напротив 130 квартала до Ленина, 15, где и произошло ДТП.