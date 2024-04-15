Машина участников СВО утонула в реке Дон в Воронежской области

— Наплавной мост на км 11+249 автомобильной дороги общего пользования регионального значения М-4 «Дон» — Богучар — Петропавловка в Богучарском районе Воронежской области находится в исправном техническом состоянии и в полной мере выполняет свои функции. Все работы по обслуживанию искусственного сооружения проводятся в полном объеме в установленные сроки. Разведение данного моста проводится только по факторам природного характера. В настоящее время наплавной мост разведен, временные дорожные знаки установлены в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения на период разведения наплавного моста, — заявили в ведомстве.