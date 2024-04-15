Машина участников СВО утонула в реке Дон в Воронежской области

В Богучарском районе автомобиль ВАЗ-2114 утонул в реке Дон, съехав с разведенного понтонного моста Галиевка — Подколодновка. Кадры спасательной операции опубликовали в соцсетях в воскресенье, 14 апреля.
По словам одного из комментаторов, ограничительных знаков на мосту якобы не было, поэтому сидевшие в машине могли не знать, что сооружение убрано. В министерстве дорожной деятельности Воронежской области прокомментировали информацию о наличии дорожных знаков:
— Наплавной мост на км 11+249 автомобильной дороги общего пользования регионального значения М-4 «Дон» — Богучар — Петропавловка в Богучарском районе Воронежской области находится в исправном техническом состоянии и в полной мере выполняет свои функции. Все работы по обслуживанию искусственного сооружения проводятся в полном объеме в установленные сроки. Разведение данного моста проводится только по факторам природного характера. В настоящее время наплавной мост разведен, временные дорожные знаки установлены в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения на период разведения наплавного моста, — заявили в ведомстве.
В машине находились военнослужащие, выехавшие в отпуск из зоны СВО в Чувашскую Республику. Их родственники бросили клич о помощи, рассказав, что военные выехали 8 апреля около 13:00. Во вторник, 9 апреля, в 0:56 автомобиль заехал на платный участок трассы М-4 «Дон», и с тех пор вестей от водителя и пассажиров не поступало.
Вечером воскресенья поднять машину не удалось из-за сильного течения.
РИА «Воронеж» ранее сообщало, что по состоянию на воскресенье, 14 апреля, в Воронежской области затоплено шесть низководных мостов в пяти муниципальных образованиях. Подтопленными также остаются 29 приусадебных участков в Новой Усмани и населенном пункте Углянец Верхнехавского района.