Суд утвердил приговор восьми калининградцам за дезертирство из зоны СВО

«Суд отклонил апелляционные жалобы защиты», — сказали в суде.
Это второе рассмотрение в суде апелляционной инстанции — в первый раз решение отменил кассационный суд из-за отсутствия нескольких осужденных на заседании.
Согласно материалам дела, восемь калининградцев в сентябре 2022 года призвали по частичной мобилизации для участия в СВО. Они проходили обучение на территории Калининградской области, а в начале ноября их воинская часть была передислоцирована в зону спецоперации, «где они на протяжении полутора месяца продолжили интенсивное боевое слаживание».
«При этом они получали положенные мобилизованным денежные выплаты, размер которых значительно превышал размер среднемесячной зарплаты по стране и по Калининградской области. Когда же командир подразделения сообщил им о предстоящей передислокации в зону непосредственных боевых действий, то они, проявив малодушие, не желая участвовать в боевых действиях, на следующий день самовольно оставили место службы», — сказано в материалах дела.
Сами подсудимые объясняли свое нежелание участвовать в боевых действиях недостаточной подготовкой. Не доехав до дома, они сдались полиции в Подмосковье.
Суд решил, что многочисленные приказы о проведении с мобилизованными боевой учебы, в том числе по огневой подготовке, опровергают доводы подсудимых. Кроме того, суд объяснил добровольную явку в органы власти в Подмосковье «невозможностью доехать до дома из-за географического расположения Калининградской области».