Суд утвердил приговор восьми калининградцам за дезертирство из зоны СВО

«При этом они получали положенные мобилизованным денежные выплаты, размер которых значительно превышал размер среднемесячной зарплаты по стране и по Калининградской области. Когда же командир подразделения сообщил им о предстоящей передислокации в зону непосредственных боевых действий, то они, проявив малодушие, не желая участвовать в боевых действиях, на следующий день самовольно оставили место службы», — сказано в материалах дела.