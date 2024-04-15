Адвоката Бишимбаева наказали за неуважение к суду

АСТАНА, 15 апр — Sputnik. За неоднократное проявление неуважения к суду в адвокату Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой, вынесли частное постановление.
Постановление направят на рассмотрение в Президиум коллегии адвокатов Астаны и в Республиканской коллегии адвокатов. Результат сообщат в течение месяца.
Также судья Айжан Кульбаева призвала всех участников судебного процесса по делу экс-министра экономики неукоснительно соблюдать нормы уголовно-процессуального кодекса, контролировать свои эмоции и подчиняться распоряжению председательствующего.
Ранее во время судебного процесса стало известно, что ко второму подсудимому Бахытжану Байжанову, которого подозревают в укрывательстве преступления, несколько раз приходили в СИЗО, чтобы склонить на сторону обвиняемого Куандыка Бишимбаева.
Об этом он рассказал в ходе допроса.
О давлении со стороны Куандыка Бишимбаева подробнее рассказать попросил своего подзащитного адвокат Газиз Ынтыкбаев, во время дачи показаний Байжанова.
«Ко мне приходил Бауржан Мусин четыре раза. После отбоя (после 22.00 — Sputnik) меня вытащили из камеры. Я пошёл к нему, и рядом Бишимбаев стоит — он хотел встречу организовать».
Я сразу развернулся и ушёл, подчеркнул он.
«Администратору сказал, чтобы он ко мне больше не подходил. Он всё равно два три-раза приходил после этого и пытался настроить против семьи Салтанат. Я не знаю, кто он, Бауржан Мусин», — сказал Бахытжан Байжанов.
По его словам, Бишимбаев при этом присутствовал только один раз, в остальных случаях Мусин приходил в СИЗО к нему один. Мужчина настаивал, что Нукенова была в нетрезвом состоянии в день убийства.
Ранее Бахытжан Байжанов отказался сидеть рядом с экс-министром, заявив о давлении на него со стороны Куандыка Бишимбаева. Позже он уточнил, что Бишимбаев просил его подтвердить, что они вместе вызвали скорую помощь, иначе он проклянёт Байжанова.
Квартиры и шантаж.
После чего подсудимый Бишимбаев заявил в суде о шантаже со стороны Байжанова.
Напомним, подсудимые находятся в родственных отношениях.
По словам Бишимбаева, второй подсудимый не отдает ему некие финансовые документы, пока тот не изменит свои показания.
«Я говорил Байжанову, если он нормально отработает, он занимался контролем расходов в этом проекте, я предоставлю ему квартиру. На протяжении 5 месяцев он шантажирует меня и просит меня не говорить о том, что он заходил в этот VIP-зал. Эти 5 месяцев я требую у него вернуть финансовые документы».
По словам Бишимбаева, Байжанов обещал вернуть документы, выдвинув условия.
«Он сказал (Байжанов -Sputnik): верну вам в том случае, если вы в показаниях исключите мое присутствие в VIP-зале. Это здесь он себя представляет деревенским парнем. На самом деле он все это время требует от меня эту квартиру», — заявил Бишимбаев.
Также в ходе сегодняшнего заседания, произошла замена одного из присяжных заседателей. В зал судебного заседания не явился присяжный заседатель под номером 2 по состоянию здоровья. Его место занял присяжный под номером 11.
Напомним, дело рассматривает суд присяжных, заседания стартовали 27 марта.
По данным Верховного суда, суммарное число просмотров превысило 20 миллионов, а число зрителей в пиковые моменты насчитывает сотни тысяч.
Процесс внимательно смотрят не только в Казахстане, но и за рубежом, добавили в Верховном суде.