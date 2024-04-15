Адвоката Бишимбаева наказали за неуважение к суду

«Я говорил Байжанову, если он нормально отработает, он занимался контролем расходов в этом проекте, я предоставлю ему квартиру. На протяжении 5 месяцев он шантажирует меня и просит меня не говорить о том, что он заходил в этот VIP-зал. Эти 5 месяцев я требую у него вернуть финансовые документы».