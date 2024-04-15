Страшное ДТП попало на видео: фура снесла выехавшую на встречную полосу легковушку в Иркутской области

— Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля «Nissan Qashqai» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с машиной КамАЗ, после чего случилось еще одно столкновение — с автомобилем «Toyota Corolla». Водитель скончалась на месте от полученных травм, женщина-пассажир скончалась в машине скорой помощи. Двое других пострадавших получили травмы разной степени тяжести, — говорит врио начальника отдела ГИБДД МВД России «Черемховский» старший лейтенант полиции Филипп Елхоев.