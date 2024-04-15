В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев 24 марта заявил об отражении военными самой массированной атаки на Севастополь за последнее время. Из-за попадания осколка ракеты в один из домов погиб 65-летний мужчина. От осколков также пострадали четыре человека. В некоторых домах в центре города выбило стекла.