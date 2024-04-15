Администрации села под Воронежем присудили штраф в 1,5 млн за ущерб почве

В Арбитражном апелляционном суде признали справедливым иск Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора к администрации Колодезянского сельского поселения Каширского района. В нем сотрудники надзорного ведомства требовали обязать сельских руководителей заплатить штраф в 1,5 млн. руб. за ущерб, причиненный почвам.
Дело в том, что на территории поселения чиновники допустили образование стихийно свалки. Скопление мусора привело не только к захламлению территории, но к повышению концентрации вредных химических веществ в почве.
Инспекторы Росприроднадзора рассчитали ущерб, нанесенный почве, и потребовали от администрации заплатить добровольно 1,5 миллиона рублей. Однако требования специалистов надзорного ведомства руководители села проигнорировали. Сделать то же самое с судебным решением им уже вряд ли удастся.