Более 100 убийств в семьях произошло в Казахстане за год

Кроме того, в 2023 году зафиксировано 108 убийств, совершенных в семейно-бытовой сфере. Это 23% от общего количества убийств в стране. Несмотря на общее снижение всех убийств за последние пять лет, статистика показывает, что убийства в семьях находятся примерно на дном и том же уровне.