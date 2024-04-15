Могилевчанка шантажом вынудила школьницу воровать у родителей. Дело передано в суд

В августе прошлого года подросток обратилась к матери подруги с просьбой поменять ей $100. Расспросив, откуда у ребенка такие деньги, могилевчанка узнала, что девочка взяла их из копилки родителей без разрешения. Узнав об этом, женщина, угрожая девочке тем, что все расскажет родителям, потребовала у нее брать из копилки деньги и приносить ей. Когда закончились доллары, могилевчанка стала вынуждать ребенка, чтобы та принесла ей доллары, хранящиеся дома у бабушки с дедушкой. События продолжались на протяжении двух месяцев, пока родители несовершеннолетней не обнаружили пропажу денег.