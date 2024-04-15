Могилевчанка шантажом вынудила школьницу воровать у родителей. Дело передано в суд

В августе прошлого года подросток обратилась к матери подруги с просьбой поменять ей $100. Расспросив, откуда у ребенка такие деньги, могилевчанка узнала, что девочка взяла их из копилки родителей без разрешения. Узнав об этом, женщина, угрожая девочке тем, что все расскажет родителям, потребовала у нее брать из копилки деньги и приносить ей. Когда закончились доллары, могилевчанка стала вынуждать ребенка, чтобы та принесла ей доллары, хранящиеся дома у бабушки с дедушкой. События продолжались на протяжении двух месяцев, пока родители несовершеннолетней не обнаружили пропажу денег.
После возбуждения уголовного дела, когда потерпевшие заявили о намерении взыскать с могилевчанки причиненный ущерб, обвиняемая решила совершить хищение, чтобы вернуть им деньги. Она направилась домой к знакомой одиноко проживающей престарелой женщине, взяв с собой аэрозольный баллон. Когда пенсионерка открыла дверь, преступница распылила ей в лицо содержимое баллона, чтобы дезориентировать пожилую женщину и проникнуть в ее дом. Однако довести свой умысел до конца обвиняемой не удалось, поскольку в тот момент к дому пенсионерки подъехал спугнувший преступницу автомобиль.
После изучения материалов дела в прокуратуре Могилева пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Действия могилевчанки квалифицированы по ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 172, ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 206 УК. К обвиняемой в ходе предварительного следствия была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, которую прокурор при направлении уголовного дела в суд оставил без изменения. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники Могилевского межрайонного отдела Следственного комитета.