При заходе на посадку в Тюмени ослепили лазером экипаж самолета из Перми

В ночь на 15 апреля во время выполнения авиарейса ЮТ 160 «Пермь-Тюмень» произошло чрезвычайное происшествие. Командир воздушного судна ATR-72 сообщил об ослеплении лазером при заходе самолета на посадку в аэропорт «Рощино» Тюмени.
По информации телеграм-канала AVIAINCIDENT, сообщение поступило 15 апреля в 00:25 при заходе на взлетно-посадочную полосу на удалении 10 км. На кабину пилотов с земли направили луч лазера зеленого цвета.
Воздушное судно авиакомпании «Ютэйр» совершило благополучную посадку в 00:28. Самолет вылетел из аэропорта «Большое Савино» в Перми 14 апреля в 23:10.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Перми 21 марта 2024 года предприняли попытку ослепить светом из лазера пилотов международного рейса ZF 4164 «Пхукет-Пермь».