При заходе на посадку в Тюмени ослепили лазером экипаж самолета из Перми

В ночь на 15 апреля во время выполнения авиарейса ЮТ 160 «Пермь-Тюмень» произошло чрезвычайное происшествие. Командир воздушного судна ATR-72 сообщил об ослеплении лазером при заходе самолета на посадку в аэропорт «Рощино» Тюмени.