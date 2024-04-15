Воронежцам рекомендуют установить мобильное приложение МЧС России

Жителям Воронежской области рекомендуют установить мобильное приложение МЧС России. На сегодняшний момент это самый современный способ оперативно получать экстренную информацию. Рекомендацию распространило городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в понедельник, 15 апреля.
В первую очередь приложение — это система получения оперативной информации о возникших опасностях различного характера путем push-уведомлений.
— На данный момент push-уведомления — наиболее быстрый способ доведения информации о любых ЧС и происшествиях, которые доходят мгновенно при отправке, в отличие от массовой смс-рассылки, которая идет с некоторой задержкой. Кроме того, приложение на вашем смартфоне будет являться точным, проверенным источником информации, — рассказали в управлении.
Пользователю доступен вызов службы, определение геолокации, ежедневный оперативный прогноз о возможных рисках природного и техногенного характера.
Мобильный помощник также включает рубрики с полезной информацией: «Что делать», «Карта рисков», «МЧС советует», «Оказание первой помощи», «Актуальные статьи» и «МЧС детям». Разделы «Проверь свою готовность» и «Проверь свои знания» носят интерактивный характер и содержат чек-листы по проверке личной готовности и готовности жилища к возможным чрезвычайным ситуациям.
При установке приложения нужно вручную выбрать регион — «Воронежская область».