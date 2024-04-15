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Воронежцам рекомендуют установить мобильное приложение МЧС России

Оно поможет следить за оперативной ситуацией в регионе.

Источник: РИА "Воронеж"

Жителям Воронежской области рекомендуют установить мобильное приложение МЧС России. На сегодняшний момент это самый современный способ оперативно получать экстренную информацию. Рекомендацию распространило городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в понедельник, 15 апреля.

В первую очередь приложение — это система получения оперативной информации о возникших опасностях различного характера путем push-уведомлений.

— На данный момент push-уведомления — наиболее быстрый способ доведения информации о любых ЧС и происшествиях, которые доходят мгновенно при отправке, в отличие от массовой смс-рассылки, которая идет с некоторой задержкой. Кроме того, приложение на вашем смартфоне будет являться точным, проверенным источником информации, — рассказали в управлении.

Пользователю доступен вызов службы, определение геолокации, ежедневный оперативный прогноз о возможных рисках природного и техногенного характера.

Мобильный помощник также включает рубрики с полезной информацией: «Что делать», «Карта рисков», «МЧС советует», «Оказание первой помощи», «Актуальные статьи» и «МЧС детям». Разделы «Проверь свою готовность» и «Проверь свои знания» носят интерактивный характер и содержат чек-листы по проверке личной готовности и готовности жилища к возможным чрезвычайным ситуациям.

Скачать бесплатное мобильное приложение МЧС России можно на устройства с iOS в App Store, а также на устройства с системой Android в магазинах приложений RuStore и Google Play.

При установке приложения нужно вручную выбрать регион — «Воронежская область».

МЧС