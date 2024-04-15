Воронежцам рекомендуют установить мобильное приложение МЧС России

— На данный момент push-уведомления — наиболее быстрый способ доведения информации о любых ЧС и происшествиях, которые доходят мгновенно при отправке, в отличие от массовой смс-рассылки, которая идет с некоторой задержкой. Кроме того, приложение на вашем смартфоне будет являться точным, проверенным источником информации, — рассказали в управлении.