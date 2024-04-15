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Мэр Казани напомнил жителям о наказании за парковку на зеленой зоне

По его словам, зимой многие нарушали это правило.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Казани Ильсур Метшин напомнил жителям о наказании за парковку на зеленой зоне. Об этом он сообщил на утреннем совещании.

По словам Метшина, зимой многие парковались на зеленых зонах. За их содержание платят большие деньги. На эти цели уходят средства налогоплательщиков.

Как отметил мэр столицы Татарстана, многие недовольны наказанием, к тому же идут судиться с администрацией. Он добавил, что нужно беречь все, что заботливо делают горожане.

Административный штраф за парковку на зеленой зоне составляет две тысячи рублей.

Напомним, в Казани утвердили график бесплатной работы парковок в 2024 году.

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