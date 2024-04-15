Под Могилевом включенный в сеть гироскутер загорелся в комнате ребенка

Когда спасатели приехали на место, то обнаружили, что гироскутер горит открытым пламенем из-за чего в комнате было плотное задымление. Хозяйка вместе с сыном были на улице. По словам женщины, гироскутер заряжался от сети в комнате ребенка. Однако ночью были слышны хлопки, а из устройства шел дым.