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Под Могилевом включенный в сеть гироскутер загорелся в комнате ребенка

В Могилевской области загорелся гироскутер, включенный в сеть.

Источник: mogilev.mchs.gov.by

В Могилевском районе в комнате ребенка загорелся гироскутер, включенный в сеть. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре в агрогородке Кадино поступило спасателям в воскресенье, 14 апреля.

«Алло, здравствуйте, у нас гироскутер взрывается», — уточнили в ведомстве.

Когда спасатели приехали на место, то обнаружили, что гироскутер горит открытым пламенем из-за чего в комнате было плотное задымление. Хозяйка вместе с сыном были на улице. По словам женщины, гироскутер заряжался от сети в комнате ребенка. Однако ночью были слышны хлопки, а из устройства шел дым.

Она добавила, что отключила зарядку, а затем позвонила в МЧС и вышла вместе с сыном на улицу. Предполагается, что гироскутер загорелся по причине короткого замыкания электробатареи.

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