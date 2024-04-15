Под Могилевом включенный в сеть гироскутер загорелся в комнате ребенка

В Могилевском районе в комнате ребенка загорелся гироскутер, включенный в сеть. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что сообщение о пожаре в агрогородке Кадино поступило спасателям в воскресенье, 14 апреля.
«Алло, здравствуйте, у нас гироскутер взрывается», — уточнили в ведомстве.
Когда спасатели приехали на место, то обнаружили, что гироскутер горит открытым пламенем из-за чего в комнате было плотное задымление. Хозяйка вместе с сыном были на улице. По словам женщины, гироскутер заряжался от сети в комнате ребенка. Однако ночью были слышны хлопки, а из устройства шел дым.
Она добавила, что отключила зарядку, а затем позвонила в МЧС и вышла вместе с сыном на улицу. Предполагается, что гироскутер загорелся по причине короткого замыкания электробатареи.