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Дамбу технического водоёма размыло паводком в Челябинской области

Вода подтопила два участка.

Источник: Аргументы и факты

В Еткульском районе размыло насыпную дамбу на техническом водоёме. В результате подтоплены оказались два приусадебных участка. Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

Уточняется, что инцидент произошёл на территории Березняковского ГОКа. Ночью вода перелилась через насыпную дамбу, ширина размыва составила три метра. По руслу поток попал сначала в реку, а затем в пруд села Еманжелинка.

«Для обследования территорий пруда, русла реки и населённых пунктов применялся беспилотник ГУ МЧС. Подтопленных жилых домов нет, подтоплено два приусадебных участка», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время дамбу укрепляют. От предприятия работают 15 человек и три единицы техники. На место выехал глава Еткульского района Юрий Кузьменков.

Добавим, что в регионе паводковая ситуация остаётся напряжённой в двух населённых пунктах. В селе Париж Нагайбакского района подтоплено 14 приусадебных участков, в копейском посёлке Бажова — шесть участков.

МЧС