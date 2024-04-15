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Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои обжаловал арест

Обвиняемый в причастности к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» Назримад Лутфуллои обжаловал решение о своем аресте. Об этом сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы. Жалобу рассмотрит Мосгорсуд.

Источник: РИА "Новости"

Назримад Лутфуллои — уроженец Таджикистана, суд отправил его под арест 29 марта. По версии следствия, он причастен к финансированию террористов — переводил поступившие террористам деньги из криптовалюты в рубли. 9 апреля Росфинмониторинг внес его и еще шестерых фигурантов дела о «Крокусе» в список террористов.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по посетителям, после чего подожгли концертный комплекс. В результате погибли 144 человека, 551 получил ранения.