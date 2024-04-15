Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои обжаловал арест

Назримад Лутфуллои — уроженец Таджикистана, суд отправил его под арест 29 марта. По версии следствия, он причастен к финансированию террористов — переводил поступившие террористам деньги из криптовалюты в рубли. 9 апреля Росфинмониторинг внес его и еще шестерых фигурантов дела о «Крокусе» в список террористов.