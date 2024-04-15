Белгидромет: в ближайшие дни на реках страны будет преобладать рост уровней воды

«На Днепре, Немане у Столбцов и Мостов, а также на Соже у Гомеля наблюдается незначительный (1−4 см за сутки) рост уровней воды. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Западной Двине, Вилии, Березине и Припяти происходит спад уровней воды с интенсивностью 1−24 см за сутки и ровный их ход. Вода находится на пойме на большинстве рек бассейнов Днепра, Сожа и Припяти, а также на отдельных участках рек бассейнов Немана и Березины. На Припяти у Петрикова уровень воды превышает опасную высокую отметку на 23 см, здесь отмечается ровный ход уровня воды», — рассказали в Белгидромете.