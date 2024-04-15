Из-за резкого торможения пострадала 60-летняя пассажирка воронежской маршрутки

Воронежские полицейские начали проверку по факту травмирования пассажирки маршрутного автобуса 14 апреля.
Предварительно госавтоинспекторы установили, что в субботу около 10.08, во время движения по улице Кольцовской, 32-летний водитель маршрутки № 26 резко затормозил. Из-за неудачного маневра находившаяся в салоне 60-лктняя женщина не удержалась и упала, получив травму.
На место ДТП вызвали врачей. «Скорая» забрала пострадавшую в больницу. Полицейские выясняют причины и обстоятельства происшествия.