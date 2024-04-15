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Из-за резкого торможения пострадала 60-летняя пассажирка воронежской маршрутки

В Воронеже пассажирка марщшрутки попала в больницу после падения в салоне.

Воронежские полицейские начали проверку по факту травмирования пассажирки маршрутного автобуса 14 апреля.

Предварительно госавтоинспекторы установили, что в субботу около 10.08, во время движения по улице Кольцовской, 32-летний водитель маршрутки № 26 резко затормозил. Из-за неудачного маневра находившаяся в салоне 60-лктняя женщина не удержалась и упала, получив травму.

На место ДТП вызвали врачей. «Скорая» забрала пострадавшую в больницу. Полицейские выясняют причины и обстоятельства происшествия.

несчастный случай