Из-за резкого торможения пострадала 60-летняя пассажирка воронежской маршрутки

Предварительно госавтоинспекторы установили, что в субботу около 10.08, во время движения по улице Кольцовской, 32-летний водитель маршрутки № 26 резко затормозил. Из-за неудачного маневра находившаяся в салоне 60-лктняя женщина не удержалась и упала, получив травму.