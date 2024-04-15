Облздрав рассказал о состоянии сбитых в Волгограде школьников

15 апреля стало известно о состоянии здоровья четырех школьников, которых сбила водитель «Рено Дастер» 11 апреля на пересечении Ополченской и Андреева в Тракторозаводском районе Волгограда, Две девочки и два мальчика попали в больницу № 7, где им оказывают необходимую помощь. Одна из пациенток до сих пор находится в реанимации, но ее самочувствие улучшается.