Облздрав рассказал о состоянии сбитых в Волгограде школьников

15 апреля стало известно о состоянии здоровья четырех школьников, которых сбила водитель «Рено Дастер» 11 апреля на пересечении Ополченской и Андреева в Тракторозаводском районе Волгограда, Две девочки и два мальчика попали в больницу № 7, где им оказывают необходимую помощь. Одна из пациенток до сих пор находится в реанимации, но ее самочувствие улучшается.
— По состоянию на утро понедельника девочка находится в реанимации, состояние с улучшением, в сознании, состояние троих подростков стабильное, без отрицательной динамики, — сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Напомним, на 37-летнюю женщину, которая была за рулем легковушки, возбудили уголовное дело за нарушение ПДД. Полиция проводит расследование.