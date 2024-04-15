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Облздрав рассказал о состоянии сбитых в Волгограде школьников

Стало известно о состоянии школьников, сбитых на севере Волгограда.

Источник: Комсомольская правда

15 апреля стало известно о состоянии здоровья четырех школьников, которых сбила водитель «Рено Дастер» 11 апреля на пересечении Ополченской и Андреева в Тракторозаводском районе Волгограда, Две девочки и два мальчика попали в больницу № 7, где им оказывают необходимую помощь. Одна из пациенток до сих пор находится в реанимации, но ее самочувствие улучшается.

— По состоянию на утро понедельника девочка находится в реанимации, состояние с улучшением, в сознании, состояние троих подростков стабильное, без отрицательной динамики, — сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, на 37-летнюю женщину, которая была за рулем легковушки, возбудили уголовное дело за нарушение ПДД. Полиция проводит расследование.