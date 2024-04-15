Над Бердянском сбили две ракеты

12 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Токмаку. По последним данным, погибли 16 человек, в том числе трое детей. Еще 28 пострадали, 12 из них остаются в больницах. Балицкий назвал обстрел террористической атакой. По словам сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимира Рогова, ВСУ обстреляли город из реактивных систем залпового огня.