Два бассейна закрыли в Воронеже из-за повышенного содержания хлора в воде

В тот же день судебные приставы составили акт об административной приостановке деятельности бассейна в ТРЦ «Максимир» и опечатали вход в помещение. В управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Воронежской области указали, что к исполнению вынесенных предписаний собственник приступил добросовестно — он начал сливать воду в бассейне и проводить техобслуживание еще до прихода сотрудников ведомства.