Два бассейна закрыли в Воронеже из-за повышенного содержания хлора в воде

В Воронеже временно остановили работу бассейнов сети Alex Fitness в ТРЦ «Максимир» (Ленинский проспект, 174п) и ТРЦ «Московский проспект» (Московский проспект, 129/1).
Результаты плановой выездной проверки Роспотребнадзора показали, что пробы воды из бассейнов не соответствовали требованиям гигиенических нормативов по содержанию свободного и связанного хлора, а также хлороформа.
В результате решением судов бассейн в «Максимире» закрыли на 20 суток, а в «Московском проспекте» — на 30 суток. В отношении ООО «Алекс Фитнес» составлены протоколы об административном нарушении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в понедельник, 15 апреля.
В тот же день судебные приставы составили акт об административной приостановке деятельности бассейна в ТРЦ «Максимир» и опечатали вход в помещение. В управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Воронежской области указали, что к исполнению вынесенных предписаний собственник приступил добросовестно — он начал сливать воду в бассейне и проводить техобслуживание еще до прихода сотрудников ведомства.
— Тем не менее на протяжении всего срока, назначенного судом, сотрудник ведомства будет контролировать соблюдение установленных судом требований, — указали в управлении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что судебные решения были вынесены неделю назад — 8 апреля.
В конце марта в ТРЦ «Московский проспект» внезапно умер мужчина 1951 года рождения.
По информации РИА «Воронеж», инцидент произошел в душевой в фитнес-клубе сети Alex Fitness. Для того чтобы установить точную причину смерти, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.