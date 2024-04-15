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В тройном ДТП погиб водитель: фото с места аварии в Волгоградской области

На трассе в Дубовском районе столкнулись 2 легковых автомобиля и грузовик. Один из водителей скончался на месте аварии, еще двое пострадавших находятся в больнице.

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В воскресенье, 14 апреля, около 5.00 автомобиль «Хендэ Солярис» ехал по трассе Сызрань — Саратов — Волгоград. За рулем находился 23-летний водитель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На 626-м км дороги в Дубовском районе он выехал на встречку и столкнулся по касательной с грузовиком ДАФ. После этого иномарка влетела в автомобиль «Лада Веста» под управлением 50-летнего мужчины.

Водитель «Лады» скончался от полученных повреждений на месте аварии. В отечественной машине также находился 25-летний пассажир. Его и 23-летнего водителя «Хендэ» доставили в медицинское учреждение.