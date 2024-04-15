В тройном ДТП погиб водитель: фото с места аварии в Волгоградской области

В воскресенье, 14 апреля, около 5.00 автомобиль «Хендэ Солярис» ехал по трассе Сызрань — Саратов — Волгоград. За рулем находился 23-летний водитель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
На 626-м км дороги в Дубовском районе он выехал на встречку и столкнулся по касательной с грузовиком ДАФ. После этого иномарка влетела в автомобиль «Лада Веста» под управлением 50-летнего мужчины.
Водитель «Лады» скончался от полученных повреждений на месте аварии. В отечественной машине также находился 25-летний пассажир. Его и 23-летнего водителя «Хендэ» доставили в медицинское учреждение.