В Зеленодольском районе ищут двоих рыбаков, пропавших на Свияге

Ранее мы писали, что спасатели в Набережных Челнах провели успешную операцию по спасению рыбака, оказавшегося в критической ситуации. Инцидент произошел, когда мужчина отправился на рыбалку на резиновой лодке и оказался на рыхлом льду, что существенно увеличивало риск провала под лед.