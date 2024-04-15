В Зеленодольском районе ищут двоих рыбаков, пропавших на Свияге

По предварительным данным, в минувшую субботу двое мужчин отправились на рыбалку на самодельном маломерном судне в Зеленодольском районе. Телефоны пропавших остались дома.
Спасатели визуально обследовали 10 километров береговой линии и 25 тысяч кв. м. акватории. На берегу Свияги около села обнаружили автомобиль «УАЗ», на котором приехали рыбаки. Поисковые работы продолжаются.
«Обстановка на водных объектах республики очень сложная и напряженная. В активной фазе паводок. Использование маломерных судов в такой сложный период запрещено», — сообщил замруководителя ГУ МЧС РФ по РТ Юрий Венедиктов.
Ранее мы писали, что спасатели в Набережных Челнах провели успешную операцию по спасению рыбака, оказавшегося в критической ситуации. Инцидент произошел, когда мужчина отправился на рыбалку на резиновой лодке и оказался на рыхлом льду, что существенно увеличивало риск провала под лед.