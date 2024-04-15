Восемь самокатчиков лежат с травмами в нижегородской больнице № 39

Восемь самокатчиков лежат с травмами в ГКБ № 39 Канавинского района Нижнего Новгорода, большинству из них предстоит операция. Об этом сообщил в телеграм-канале главный редактор издания «Стационар Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на главврача больницы Владимира Макарова.