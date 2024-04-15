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Восемь самокатчиков лежат с травмами в нижегородской больнице № 39

Большинству из них предстоит операция.

Источник: Время

Восемь самокатчиков лежат с травмами в ГКБ № 39 Канавинского района Нижнего Новгорода, большинству из них предстоит операция. Об этом сообщил в телеграм-канале главный редактор издания «Стационар Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на главврача больницы Владимира Макарова.

«Чаще всего неудачная и безответственная поездка на самокате заканчивается переломом руки, кисти, ключицы, травматическими гематомами головного мозга и множественными ушибами. Некоторым самокатчикам потребуется операция остеосинтеза — смещение и фиксация костных отломков специальными фиксаторами», — рассказал Никонов.

Ранее сообщалось, что на кольце на пересечении улиц Бетанкура и Акимова самокат попал в ДТП с легковым автомобилем.

здоровье
несчастный случай