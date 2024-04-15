Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменен

Глава Воронежской области заверил, что в этом вопросе власти не перестраховываются. Если поступает информация, что беспилотники движутся, например, в сторону Белгорода, то воронежцы предупреждения не получают. А вот в том случае, если Минобороны сообщает, что курс БПЛА проходит через Воронежскую область — следует рассылка предупреждений.