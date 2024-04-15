На казанском кладбище «Курган» сильно подтопило захоронения из-за паводка

ТК Mash Iptash публикует неприятные видеокадры с кладбища «Курган» в Казани. Местный житель пришел на погост, чтобы почтить память брата, но вместо ровных холмиков увидел перед собой размытую территорию, с покосившимися памятниками и размытыми могилами. Утверждается, что из-земли были видны даже фрагменты тел. При этом данный участок ранее, по предостережению властям, просили не отдавать под кладбище, так как это место подвержено накоплению паводковых вод. Теперь же, после того как случилось предполагаемое, близким умерших придется подумать самостоятельно, как восстанавливать могилы родных.