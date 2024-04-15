Крымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери

«В ноябре 2023 года в селе Мазанка (Симферопольского района — ред.) во время свадьбы дочери у обвиняемой произошел конфликт с ранее незнакомым ей мужчиной, которому она нанесла один удар складным ножом в брюшную область», — говорится в сообщении.