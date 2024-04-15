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Крымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. Жительница Симферополя предстанет перед судом за то, что на свадьбе дочери ударила ножом незнакомого ей гостя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«В ноябре 2023 года в селе Мазанка (Симферопольского района — ред.) во время свадьбы дочери у обвиняемой произошел конфликт с ранее незнакомым ей мужчиной, которому она нанесла один удар складным ножом в брюшную область», — говорится в сообщении.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело против женщины направили в суд для рассмотрения по существу.

В марте полицейские задержали в Симферополе местного жителя по обвинению в убийстве отчима в ходе бытового конфликта. Задержанный нанес своему 67-летнему родственнику множественные колото-резаные раны и сбросил тело в водоем возле поселка.

Ранее в суд направили уголовное дело в отношении 17-летнего севастопольца, который двумя ножами пытался зарезать свою мать.