Крымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери

«В ноябре 2023 года в селе Мазанка (Симферопольского района — ред.) во время свадьбы дочери у обвиняемой произошел конфликт с ранее незнакомым ей мужчиной, которому она нанесла один удар складным ножом в брюшную область», — говорится в сообщении.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело против женщины направили в суд для рассмотрения по существу.
В марте полицейские задержали в Симферополе местного жителя по обвинению в убийстве отчима в ходе бытового конфликта. Задержанный нанес своему 67-летнему родственнику множественные колото-резаные раны и сбросил тело в водоем возле поселка.
Ранее в суд направили уголовное дело в отношении 17-летнего севастопольца, который двумя ножами пытался зарезать свою мать.