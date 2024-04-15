В Самаре не смогли вынести решение по делу о краже бумаги на 24 млн рублей

Все дело в том, что на момент направления уголовного дела в суд, у органов предварительного следствия были сведения о местонахождения Анастасии Л., ее постоянном месте проживания, но следствие и прокуратура не предоставили сведения о ее задержании, отказе в задержании или отказе в экстрадиции.