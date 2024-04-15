В Самаре не смогли вынести решение по делу о краже бумаги на 24 млн рублей

В Самаре прошло рассмотрение в предварительном слушании резонансного дела о продаже краденной офисной бумаги на 24 миллиона рублей сотрудницей отдела хозяйственно-административного обеспечения Анастасии Л. В результате дело вернули прокурору. Соответствующая информация размещена на сайте Куйбышевского районного суда Самары.
— Для проведения заочного судебного разбирательства необходима объективная невозможность обеспечения участия подсудимого. Постановлено возвратить уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, — говорится на сайте суда.
Напомним, за полтора года завхоз похитила у организации 112 тысяч пачек бумаги и на вырученные деньги купила себе квартиру и элитный внедорожник «Мерседес», а, когда полицейские заинтересовались ее мошеннической схемой, сбежала в ОАЭ.
Органы предварительного следствия обвинили Анастасию Л. в мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, а также в легализации (отмывании) денежных средств. Девушку объявили в федеральный и международный розыск.
Все дело в том, что на момент направления уголовного дела в суд, у органов предварительного следствия были сведения о местонахождения Анастасии Л., ее постоянном месте проживания, но следствие и прокуратура не предоставили сведения о ее задержании, отказе в задержании или отказе в экстрадиции.
Поэтому суд посчитал, что рассмотрение уголовного дела невозможно, так как не получится принять законное и обоснованное решение по существу уголовного дела. Меру пресечения в отношении девушки оставить прежней — в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента передачи обвиняемой правоохранителям РФ в случае экстрадиции или депортации, либо с момента фактического задержания на территории РФ.