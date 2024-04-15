В Воронеже рецидивист пришел с повинной после того, как избил до смерти мужчину у кафе-бара

Собственно говоря, 28-летний воронежец пришел с повинной. Ранее он был судим за грабеж и кражу. Но, видимо, все-таки убийство для него в новинку, и преступление так сильно его потрясло, что толкнуло на такой вот мужественный шаг. Сотрудник Следственного комитета, допросивший рецидивиста, обратился в суд с ходатайством об его аресте.