В Воронеже рецидивист пришел с повинной после того, как избил до смерти мужчину у кафе-бара

Сотрудники Следственного комитета задержали по подозрению в смертельном избиении 31-летнего мужчины его 28-летнего знакомого. Напомним, тело убитого обнаружили 13 апреля у кафе-бара на улице Кольцовской.
Собственно говоря, 28-летний воронежец пришел с повинной. Ранее он был судим за грабеж и кражу. Но, видимо, все-таки убийство для него в новинку, и преступление так сильно его потрясло, что толкнуло на такой вот мужественный шаг. Сотрудник Следственного комитета, допросивший рецидивиста, обратился в суд с ходатайством об его аресте.
По данным следствия, 28-летний и 31-летний мужчины познакомились в кафе-баре. Там у них возник конфликт. «Разобраться» вышли на улицу. Там уже видавший виды преступник ударил своего недруга несколько раз по голове. Тот упал и умер.
В отношении 28-летнего воронежца возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.