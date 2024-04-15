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В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

Тревога была включена в городе в 11:26 и длилась около часа. При этом Крымский мост также был закрыт для проезда.

«Отбой воздушной тревоги», — написал он в своих соцсетях.

Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта — он прекращал движение на время воздушной тревоги.

Отмена воздушной тревоги.

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.

Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.