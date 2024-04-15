В Минской области за взятки задержаны два директора агропредприятий

Один из фактов взяточничества был установлен в Столбцовском районе. Тут был задержан с поличным директор агропредприятия, который с начала этого года получал деньги за решение вопросов по закупкам минеральных удобрений и кормовых дрожжей. Кроме этого, он осуществлял контроль за своевременной оплатой поставляемого товара.