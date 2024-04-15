В Минской области за взятки задержаны два директора агропредприятий

Задержания прошли в рамках мероприятий по выявлению нарушений законодательства в сельхозотрасли, которые проводятся в период посевной.
Один из фактов взяточничества был установлен в Столбцовском районе. Тут был задержан с поличным директор агропредприятия, который с начала этого года получал деньги за решение вопросов по закупкам минеральных удобрений и кормовых дрожжей. Кроме этого, он осуществлял контроль за своевременной оплатой поставляемого товара.
Также с поличным был задержан руководитель предприятия в Несвижском районе, получавший деньги за оказание такой же услуги.
По фактам обоих правонарушений возбуждены уголовные дела.