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Пункт пропуска «Джанкой» на севере Крыма возобновил работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Пункт пропуска «Джанкой» на севере Крыма, закрытый из-за сигнала тревоги в понедельник, возобновил работу, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Крымом.

Источник: РИА "Новости"

Пункт пропуска закрыли в 11.27 мск, а также опубликовали алгоритм действий на случай сигнала тревоги.

«Движение через пункт пропуска “Джанкой” возобновлено», — говорится в сообщении. Открыли пункт пропуска в 13.15 мск.