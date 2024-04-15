Пункт пропуска «Джанкой» на севере Крыма возобновил работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Пункт пропуска «Джанкой» на севере Крыма, закрытый из-за сигнала тревоги в понедельник, возобновил работу, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Крымом.