Донские хирурги спасли 9-летнего ребенка, которому разрезало лицо бензопилой

Сообщается, что девятилетнего мальчика доставили в ОДКБ с рваными ранами правой половины лица и повреждением костей лицевого скелета.
«Во дворе работали бензопилой, и ребенок тоже захотел “отпилить палочку”. Одно неверное движение — и бензопила прошла по лицу. Ситуация осложнялась загрязнением раны и полным рассечением обоих век правого глаза», — сообщили в министерстве.
Операцию ребенку провели в тот же день. Хирургам удалось закрыть дефекты местными тканями. В будущем у мальчика останутся лишь небольшие шрамы.
Всего с начала года челюстно-лицевые хирурги Областной детской клинической больницы уже провели 15 высокотехнологичных операций. В ближайшее время возможности для проведения высокотехнологичных и экстренных челюстно-лицевых операций детям расширятся: после введения в строй областного детского хирургического центра будет организовано 20 коек челюстно-лицевой хирургии. В центре будут оборудованы гибридные операционные, оснащенные самым современным оборудованием.
«Однако порой экстренные операции даже сложнее высокотехнологичных — непредсказуемостью ситуации», — подчеркнул главный детский челюстно-лицевой хирург министерства здравоохранения Ростовской области Сергей Карнута.
Ранее сообщалось, что хирург из Ростовской области во время операции достала из желудка мужчины 26 монет. Позже пациент признался, что проглотил деньги еще в детстве.