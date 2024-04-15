Донские хирурги спасли 9-летнего ребенка, которому разрезало лицо бензопилой

Всего с начала года челюстно-лицевые хирурги Областной детской клинической больницы уже провели 15 высокотехнологичных операций. В ближайшее время возможности для проведения высокотехнологичных и экстренных челюстно-лицевых операций детям расширятся: после введения в строй областного детского хирургического центра будет организовано 20 коек челюстно-лицевой хирургии. В центре будут оборудованы гибридные операционные, оснащенные самым современным оборудованием.