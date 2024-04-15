Были истощены, искусаны вшами и насекомыми: Подробности истории пермских девочек-маугли, которых нашли в лесу под Тулой

— Почти год пропавшие девочки вместе с матерью и ее сожителем жили в лесу в Тульской области, — рассказал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.
В это сложно поверить, но почти год 35-летняя пермячка Ульяна Захарова вместе с двумя дочками 10 и 12 лет прожила в самодельном шалаше в лесу. Их жилище — настоящий сарай: стены из фанеры, вместо крыши — кусок линолеума. Вход закрывало одеяло, а внутри обустроена мини-печка и большая кровать.
Пищу готовили на костре, мылись в тазу, а воду для этого отшельники грели на огне. Чтобы не замерзнуть, девочки вынуждены были спать на одной кровати с матерью и посторонним мужчиной. Судя по расположению подушек, ночевало семейство «валетиком». Ни в школу, ни в поликлиники дети не ходили. Когда их обнаружили, девочки были истощены, искусаны вшами и насекомыми.
Забрала детей и переехала к новому мужу.
Проблемную семью начало лихорадить шесть лет назад. Тогда мать Ульяны и бабушка сестричек обратилась в суд, чтобы ограничить свою дочь, имеющую психиатрическое заболевание, в родительских правах. Взяться за воспитание внучек она решила сама, потому что отца девочек суд уже лишил родительских прав.
— С бабушкой мы общаемся шесть лет, — рассказала «Комсомолке» уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. — Женщина она хорошая, заботится о своих внучках и все эти годы бьет тревогу, что их мать плохо исполняет свои родительские обязанности. Когда бабушка пыталась забрать девочек в первый раз, суд решил, что опасности для проживания детей с родной матерью нет, и постановил не забирать их.
Выиграв суд и оставив себе детей, Ульяна начала устраивать личную жизнь. Познакомилась по интернету с ранее судимым мужчиной на восемь лет младше себя и переехала к нему в Ярославскую область. Сейчас ему 27 лет.
— На новом месте девочки даже пошли учиться, но спустя какое-то время у семьи снова начались проблемы, — продолжает Светлана Денисова. — Сначала детям пришлось поменять школу, потом мать увезла их в монастырь, а затем и вовсе перевела на семейное обучение.
Из-за плохих условий проживания детей изъяли из семьи и поместили в социальный реабилитационный центр, но позже вернули родной матери. Та клятвенно пообещала, что вернется в Пермь, где бабушка уже купила им квартиру. Но на родину Ульяна так и не уехала, и опека обратилась в суд с иском об ограничении матери в родительских правах.
Испугавшись, что девочек отберут, мать забрала детей и сбежала в неизвестном направлении. В итоге суд, когда она не явилась на заседание, принял решение об ограничении женщины в родительских правах и передаче детей на попечение органов опеки и попечительства. Также с матери взыскали алименты на воспитание дочерей.
Жили на пособия и алименты.
Пермячку и детей объявили в федеральный розыск.
— Известно, что последний год женщина нигде не работала, — говорит Светлана Денисова. — Семья жила на детские пособия и алименты, которые платит отец девочек.
После того, как землянку беглецов обнаружили в лесу, проверку начал Следственный комитет. Последний год дети явно находились в ситуации, которая угрожала их жизни и здоровью. Следователям предстоит принять решение о возбуждении уголовного дела.
— Сейчас девочки находятся под опекой государства в центре социальной адаптации, их состояние стабильное. Бабушка уже созванивалась с внучками и сейчас оформляет опеку. У нее обследуют жилищные условия, и когда все документы будут готовы, она поедет в Тулу за девочками, — говорит детский омбудсмен. — Важно, чтобы их психике девочек не был нанесен непоправимый ущерб, а что касается учебы, то все можно наверстать и семье в этом обязательно помогут.