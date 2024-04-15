Были истощены, искусаны вшами и насекомыми: Подробности истории пермских девочек-маугли, которых нашли в лесу под Тулой

— Сейчас девочки находятся под опекой государства в центре социальной адаптации, их состояние стабильное. Бабушка уже созванивалась с внучками и сейчас оформляет опеку. У нее обследуют жилищные условия, и когда все документы будут готовы, она поедет в Тулу за девочками, — говорит детский омбудсмен. — Важно, чтобы их психике девочек не был нанесен непоправимый ущерб, а что касается учебы, то все можно наверстать и семье в этом обязательно помогут.