Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 47-й, 54-й и 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 71-йегерской, 59-й мотопехотной, 23-й и 115-ймеханизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Новобахмутовка и Бердычи Донецкой Народной Республики.