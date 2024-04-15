МО РФ впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО украинской станции РЭБ «Хмара»

Как отметили в ведомстве, станция уничтожена на авдеевском направлении. «В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка “Акация”, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, три 122-миллиметровых гаубицы Д-30, 105-миллиметровая гаубица М102 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы “Хмара”, — сообщили там.