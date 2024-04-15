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МО РФ впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО украинской станции РЭБ «Хмара»

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российские войска впервые уничтожили в ходе спецоперации украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Хмара». Об этом заявили в Минобороны РФ.

Источник: cdet.com.ua

Как отметили в ведомстве, станция уничтожена на авдеевском направлении. «В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка “Акация”, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, три 122-миллиметровых гаубицы Д-30, 105-миллиметровая гаубица М102 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы “Хмара”, — сообщили там.

В новость внесена правка (14:00 мск) — передается с изменениями в заголовке.