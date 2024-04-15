Бишимбаев поменял показания о дне убийства Нукеновой

«На самом деле вот в обед, когда Бахытжан (Байжанов, второй подсудимый — прим.) зашел вместе с нашатырем, с бинтом, он мне накапал, дал бинт и он наблюдал за тем, как я подношу этот нашатырь к носу, ко рту Салтанат. А потом он на автомате, вот тогда же он и предложил, когда увидел, что она не среагировала на нашатырь, он предложил тогда вызвать скорую. Он описывал, что слышал наш разговор с ясновидящей. Я сказал: “Хорошо, дай я позвоню”. Я позвонил ясновидящей, вот как раз все было в VIP-1», — заявил Бишимбаев, отвечая на вопрос.