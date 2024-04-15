Бишимбаев поменял показания о дне убийства Нукеновой

Во время сегодняшнего заседания Бишимбаев поменял свои показания о дне ее убийства, передает корреспондент Tengrinews.kz. Адвокат Бишимбаева Назкен Кусаинова задала ему вопрос по поводу нашатыря.
«На самом деле вот в обед, когда Бахытжан (Байжанов, второй подсудимый — прим.) зашел вместе с нашатырем, с бинтом, он мне накапал, дал бинт и он наблюдал за тем, как я подношу этот нашатырь к носу, ко рту Салтанат. А потом он на автомате, вот тогда же он и предложил, когда увидел, что она не среагировала на нашатырь, он предложил тогда вызвать скорую. Он описывал, что слышал наш разговор с ясновидящей. Я сказал: “Хорошо, дай я позвоню”. Я позвонил ясновидящей, вот как раз все было в VIP-1», — заявил Бишимбаев, отвечая на вопрос.
В этот момент судья Айжан Кульбаева обратила внимание на расхождения в показаниях Бишимбаева.
«Подсудимый Бишимбаев, одну минуту, вы, когда при свободном рассказе, при допросах говорили, что как вам принесли нашатырь, вы сначала сами его понюхали, а потом дали понюхать потерпевшей. Тогда получается, в тот раз вы говорили неправду?» — задала вопрос Кульбаева.
«Нет, он мне дал бинт с нашатырем, а банку нашатыря он держал в руках», — ответил Бишимбаев.
«Вы сказали: вы сами все это сделали, сами нюхали, а потом дали понюхать потерпевшей. Значит, в предыдущих судебных заседаниях вы говорили неправду по поводу этого обстоятельства?» — уточнила судья.
«В части присутствия Байжанова в “випке”, то, что он занес нашатырь, то, что он его держал, да, я этот факт по-другому изложил, но в связи с давлением, которое на меня оказывал Байжанов все это время, по имуществу и по другим моментам, которые я надеюсь еще изложить», — заявил Бишимбаев.
Судья Айжан Кульбаева еще раз уточнила, давал ли подсудимый неправдивые показания.
«Я уже дал ответ на этот вопрос, Ваша честь», — заявил Бишимбаев.
«Значит, неправдивые», — заключила судья.