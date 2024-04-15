Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.