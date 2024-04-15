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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад, потери противника составили до 90 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«Потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, а также 122 мм гаубица Д-30», — добавили в МО РФ.