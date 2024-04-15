«Родителям отказались их предоставить»: В сеть утекли секретные видео ростовской студентки, пропавшей в Дагестане

Больше двух месяцев многодетная ростовская семья практически не спит. Супруги Диана и Николай Цомартовы больше двух месяцев пытаются найти 21-летнюю дочь Анну. Вздрагивают от каждого звонка и сообщения в надежде на новости о своем пропавшем ребенке.
НЕ ПОКАЗАЛИ ДАЖЕ РОДИТЕЛЯМ, НЕСМОТРЯ НА ЗАПРОС.
Цомартовы воспитывают четверых детей. Аня — старшая дочь, гордость родителей. 21-летняя девушка — студентка третьего курса РЮИ МВД, спортсменка. В феврале в составе городской сборной она принимала участие в соревнованиях по тайскому боксу в Каспийске. После выступления ростовчанка, забыв телефон у младшего брата, вышла прогуляться по набережной и пропала.
С тех пор Анну так и не нашли. Камеры видеонаблюдения показали, что спортсменка дошла ведомственного санатория. Родителям удалось найти запись, на которой Анна находится на санаторном пляже.
Как рассказала корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» Диана, видео записала камера, установленная в частном доме возле здравницы. Записи с камер санатория родителям так и не показали, несмотря на официальный запрос.
По словам матери Анны, им объяснили, что эта информация — тайна следствия. При этом на днях в телеграм-каналах Дагестана обнародовали кадры, о которых в свое время просила семья Цомартовых.
Судя по этим записям, девушка была на санаторном пляже, пока не стемнело. Кроме нее на кадрах — охранники, совершавшие обход территории, и еще два человека. Позже силуэт Анны становится не видно из-за того, что камера переходит на ночной режим с инфракрасной подсветкой.
Записи не дают ответ, что произошло с девушкой в тот вечер. Но то, что Анна могла погибнуть в море, семья исключает. Поиски на берегу и в воде, которые непрерывно идут с 11 февраля, ни к чему не привели.
«НЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ РАСКРЫТЬ».
Семья Цомартовых уверена, что ответы нужно искать на территории санатория. Родители предполагают, что дочь могли похитить. Эту версию не исключает известный следователь, поймавший Чикатило, Амурхан Яндиев.
— Нет таких преступлений, которые нельзя раскрыть. Даже совершенные много лет назад. Все равно появляются новые зацепки, если, конечно, есть желание раскрыть дело, — прокомментировал Амурхан Яндиев.
Он не поддерживает версию того, что Анна могла с собой что-то сделать.
— Она — домашняя девочка, из любящей благополучной семьи. У Анны не было проблем ни дома, ни в вузе. У нее просто нет причин для такого поступка, — добавил следователь.
«НЕТ ОБЪЯСНЕНИЯ, ПОЧЕМУ ОДНА КАМЕРА ДАЛА СБОЙ».
Семья Анны возмущена тем, что в телеграм-каналах появилось видео, которое может иметь отношение к тайне следствия.
— Откуда у них записи с камер санатория? Нам, родителям, отказались их предоставить. Жаль, что других камер нет. Как и объяснения того, почему одна камера дала сбой, — прокомментировала Диана.
Она подчеркнула, что попытается найти виновника утечки информации. Кроме того, родители запустили флешмоб, цель которого — добиться того, чтобы дело передали на расследование в Москву.
Сейчас людей присылают видео, на котором они просят проверки из столицы. Цомартовым приходят записи из разных уголков страны: Тюмени, Санкт-Петербурга, Краснодара, Шахт, Владикавказа и других городов. Близкие Анны тем временем продолжают ждать и верить в то, что она вернется.