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В Воронеже стая собак напала на 15-летнюю девочку

Происшествие случилось накануне вечером у дома № 91 на улице Димитрова.

Источник: АиФ Воронеж

В прошедшее воскресенье у дома № 91 на улице Димитрова стая бродячих собак напала на 15-летнюю девочку, пишет портал «Вести Воронеж» со ссылкой на личный комментарий пострадавшей.

Подросток рассказала, что шла на остановку и общалась по телефону, когда увидела пятерых собак. Животные начали лаять и подбежали к ней. Девочка решила подождать, пока собаки успокоятся. Когда они отошли, она продолжила путь, но неожиданно одна из собак укусила её за ногу.

«К счастью, не прокусила — зубы соскользнули, остались синяки и ссадина», — поделилась пострадавшая.

несчастный случай