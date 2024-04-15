В Воронеже стая собак напала на 15-летнюю девочку

Подросток рассказала, что шла на остановку и общалась по телефону, когда увидела пятерых собак. Животные начали лаять и подбежали к ней. Девочка решила подождать, пока собаки успокоятся. Когда они отошли, она продолжила путь, но неожиданно одна из собак укусила её за ногу.