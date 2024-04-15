Сильный ветер продолжит бушевать в Самарской области 16 апреля

Во вторник, 16 апреля, днем в Самарской области все еще будет бушевать сильный ветер. В регионе объявили желтый уровень опасности. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Местами ожидается усиление юго-западного ветра, порывы достигнут 15−18 м/с, ночью гроза, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.
Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач.