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Сильный ветер продолжит бушевать в Самарской области 16 апреля

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за ветра.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 67% 755 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 16 апреля, днем в Самарской области все еще будет бушевать сильный ветер. В регионе объявили желтый уровень опасности. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Местами ожидается усиление юго-западного ветра, порывы достигнут 15−18 м/с, ночью гроза, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач.